В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты: список

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, кто может проверять у украинцев наличие зеленых COVID-сертификатов в красных зонах карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Клименко заявил, что есть широкий список структур, которые могут проверить наличие у человека COVID-сертификата. Среди них:

работники полиции;

санитарные врачи;

работники Госпотребслужбы;

проводники на железнодорожном транспорте;

представители торгово-развлекательных центров.

В эфире телеканала 1+1 Клименко добавил, что водители общественного транспорта в красной зоне карантина должны будут предупреждать пассажиров о том, что у них могут быть проверены сертификаты.

Чиновник уточнил, что программное обеспечение для проверки подлинности COVID-сертификатов есть у 4000 полицейских, которые работают в составе рейдовых групп и могут выезжать на вызов.

"В случае обнаружения фейковых документов на место происшествия сразу прибывает следственно-оперативная группа, чтобы задокументировать правонарушения", – сказал Клименко.

Также он добавил, что сейчас правоохранители уже открыли 870 уголовных производств о махинациях и подделках документов.

СПРАВКА. В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

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Елизавета Кумбер

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