В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты: список
Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, кто может проверять у украинцев наличие зеленых COVID-сертификатов в красных зонах карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Клименко заявил, что есть широкий список структур, которые могут проверить наличие у человека COVID-сертификата. Среди них:
- работники полиции;
- санитарные врачи;
- работники Госпотребслужбы;
- проводники на железнодорожном транспорте;
- представители торгово-развлекательных центров.
В эфире телеканала 1+1 Клименко добавил, что водители общественного транспорта в красной зоне карантина должны будут предупреждать пассажиров о том, что у них могут быть проверены сертификаты.
Чиновник уточнил, что программное обеспечение для проверки подлинности COVID-сертификатов есть у 4000 полицейских, которые работают в составе рейдовых групп и могут выезжать на вызов.
"В случае обнаружения фейковых документов на место происшествия сразу прибывает следственно-оперативная группа, чтобы задокументировать правонарушения", – сказал Клименко.
Также он добавил, что сейчас правоохранители уже открыли 870 уголовных производств о махинациях и подделках документов.
- Сейчас в восьми областях действует красная зона карантина: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Херсонской. Завтра красную зону введут еще в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также с 1 ноября в красной зоне будет и Киев.
- LIGA.net писала, как будет работать транспорт в Киеве с 1 ноября.
- 27 октября сообщалось, что украинские пограничники с августа с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов.
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