UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты: список

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 17:31
В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты: список - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, кто может проверять у украинцев наличие зеленых COVID-сертификатов в красных зонах карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Клименко заявил, что есть широкий список структур, которые могут проверить наличие у человека COVID-сертификата. Среди них:

  • работники полиции;
  • санитарные врачи;
  • работники Госпотребслужбы;
  • проводники на железнодорожном транспорте;
  • представители торгово-развлекательных центров.

В эфире телеканала 1+1 Клименко добавил, что водители общественного транспорта в красной зоне карантина должны будут предупреждать пассажиров о том, что у них могут быть проверены сертификаты.

Чиновник уточнил, что программное обеспечение для проверки подлинности COVID-сертификатов есть у 4000 полицейских, которые работают в составе рейдовых групп и могут выезжать на вызов.

"В случае обнаружения фейковых документов на место происшествия сразу прибывает следственно-оперативная группа, чтобы задокументировать правонарушения", – сказал Клименко.

Также он добавил, что сейчас правоохранители уже открыли 870 уголовных производств о махинациях и подделках документов.

СПРАВКА. В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

Читайте также: Минздрав разъяснил, кому можно не вакцинироваться от коронавируса: список противопоказаний

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Клименко Нацполиция карантин коронавирус COVID-19 сертификаты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 