Коронавирус. В Украине новый рекорд смертности и более 19 000 заболевших за сутки
За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 634). Умерло рекордное число инфицированных COVID-19 – 734 (330), передает пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.
Вчера в Украине выздоровели 9738 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 4598), были госпитализированы – 2939 (3912).
По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).
На утро 26 октября в Украине выявили 2 803 159 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 64 936 инфицированных, выздоровели – 2 390 112.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1135 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 546);
Винницкая область – 394 (241);
Волынская – 555 (320);
Днепропетровская – 1760 (1065);
Донецкая – 1015 (510);
Житомирская – 286 (1042);
Закарпатская – 255 (62);
Запорожская – 1335 (1037);
Ивано-Франковская – 298 (135);
Киевская – 787 (323);
Кировоградская – 40 (127);
Луганская – 550 (189);
Львовская – 1104 (877);
Николаевская – 508 (565);
Одесская – 1605 (1262);
Полтавская – 889 (76);
Ровенская – 738 (236);
Сумская – 669 (799);
Тернопольская – 413 (327);
Харьковская – 1255 (1687);
Херсонская – 1222 (923);
Хмельницкая – 415 (934);
Черкасская – 878 (259);
Черновицкая – 689 (459);
Черниговская – 325 (633).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- Сегодня в Ровенской и Николаевской областях начинает действовать красная зона карантина. С прошлой недели она действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
- Столичные власти предупреждают: переход Киева в красную зону карантина неизбежен, но ограничения будут действовать лишь на невакцинированных. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в красную зону на днях перейдут пять областей, среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области.
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок, а также – внедрения обязательной вакцинации для педагогов и чиновников.
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