Коронавирус. В Украине новый рекорд смертности и более 19 000 заболевших за сутки

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 634). Умерло рекордное число инфицированных COVID-19 – 734 (330), передает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

Вчера в Украине выздоровели 9738 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 4598), были госпитализированы – 2939 (3912).

По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).

На утро 26 октября в Украине выявили 2 803 159 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 64 936 инфицированных, выздоровели – 2 390 112.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1135 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 546);

Винницкая область – 394 (241);

Волынская – 555 (320);

Днепропетровская – 1760 (1065);

Донецкая – 1015 (510);

Житомирская – 286 (1042);

Закарпатская – 255 (62);

Запорожская – 1335 (1037);

Ивано-Франковская – 298 (135);

Киевская – 787 (323);

Кировоградская – 40 (127);

Луганская – 550 (189);

Львовская – 1104 (877);

Николаевская – 508 (565);

Одесская – 1605 (1262);

Полтавская – 889 (76);

Ровенская – 738 (236);

Сумская – 669 (799);

Тернопольская – 413 (327);

Харьковская – 1255 (1687);

Херсонская – 1222 (923);

Хмельницкая – 415 (934);

Черкасская – 878 (259);

Черновицкая – 689 (459);

Черниговская – 325 (633).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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