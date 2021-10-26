На днях в красную зону попадут еще пять областей – Ляшко
В ближайшие дни в красную зону эпидемической опасности перейдут еще пять областей. Среди них — Львовская, Житомирская и Луганская области. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Минздрав направил представление в Кабмин о включении в красную зону пяти областей.
По словам Ляшко, на днях должно состояться заседание комиссии по ТЄБ и ЧС, на котором будет принято соответствующее решение
Речь идет о Львовской, Житомирской, Луганской областей. Еще две области Ляшко не назвал.
На сегодняшний день в красной зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Николаевская и Ровенская области.
В красной зоне запрещены:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, учреждений культуры и т.п.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий.
Ограничения не применяются, если у всех посетителей и организаторов "зеленый" COVID-сертификат.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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