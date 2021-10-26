UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На днях в красную зону попадут еще пять областей – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 00:05
На днях в красную зону попадут еще пять областей – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

В ближайшие дни в красную зону эпидемической опасности перейдут еще пять областей. Среди них — Львовская, Житомирская и Луганская области. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Минздрав направил представление в Кабмин о включении в красную зону пяти областей.

По словам Ляшко, на днях должно состояться заседание комиссии по ТЄБ и ЧС, на котором будет принято соответствующее решение

Речь идет о Львовской, Житомирской, Луганской областей. Еще две области Ляшко не назвал.

На сегодняшний день в красной зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Николаевская и Ровенская области.

В красной зоне запрещены:

- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, учреждений культуры и т.п.;

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий.

Ограничения не применяются, если у всех посетителей и организаторов "зеленый" COVID-сертификат.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карантин Виктор Ляшко коронавирус красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 