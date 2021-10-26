На днях в красную зону попадут еще пять областей – Ляшко

В ближайшие дни в красную зону эпидемической опасности перейдут еще пять областей. Среди них — Львовская, Житомирская и Луганская области. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Минздрав направил представление в Кабмин о включении в красную зону пяти областей.

По словам Ляшко, на днях должно состояться заседание комиссии по ТЄБ и ЧС, на котором будет принято соответствующее решение

Речь идет о Львовской, Житомирской, Луганской областей. Еще две области Ляшко не назвал.

На сегодняшний день в красной зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Николаевская и Ровенская области.

В красной зоне запрещены:

- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, учреждений культуры и т.п.;

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий.

Ограничения не применяются, если у всех посетителей и организаторов "зеленый" COVID-сертификат.







Вадим Ребрина

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