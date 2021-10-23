Кабмин переводит Николаевскую и Ровенскую области в красную зону карантина
Николаевская и Ровенская области перейдут в красную зону карантина из-за COVID-19 с 26 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Решение о переводе Николаевской и Ровенской областей на красный уровень эпидемиологической опасности было принято сегодня, 23 октября, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В обеих областях с 26 октября будут введены соответствующие красному уровню карантинные ограничения.
В Ровенской области по данным на 22 октября был превышен коэффициент выявления случаев заболевания COVID-19 (24,2% при норме <20%) и уровень госпитализации на 100 000 человек (78,2 при норме <60).
В Николаевской области по данным на 22 октября был превышен уровень госпитализации на 100 000 человек (89,6 при норме <60) и загруженность коек с кислородом (70,4% при норме <60%).
- Сегодня, 23 октября, в красную зону карантина перешла Сумская область. В красной зоне уже находились еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
Читайте также: Массовые мероприятия и карантин. МОЗ рассказал о правилах для желтой и красной зон
Комментарии