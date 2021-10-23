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Кабмин переводит Николаевскую и Ровенскую области в красную зону карантина

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 11:55
Кабмин переводит Николаевскую и Ровенскую области в красную зону карантина - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Николаевская и Ровенская области перейдут в красную зону карантина из-за COVID-19 с 26 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Решение о переводе Николаевской и Ровенской областей на красный уровень эпидемиологической опасности было принято сегодня, 23 октября, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В обеих областях с 26 октября будут введены соответствующие красному уровню карантинные ограничения.

В Ровенской области по данным на 22 октября был превышен коэффициент выявления случаев заболевания COVID-19 (24,2% при норме <20%) и уровень госпитализации на 100 000 человек (78,2 при норме <60).

В Николаевской области по данным на 22 октября был превышен уровень госпитализации на 100 000 человек (89,6 при норме <60) и загруженность коек с кислородом (70,4% при норме <60%).

Кабмин переводит Николаевскую и Ровенскую области в красную зону карантина

Читайте также: Массовые мероприятия и карантин. МОЗ рассказал о правилах для желтой и красной зон

Денис Юдин
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карантин коронавирус Олег Немчинов красная зона
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