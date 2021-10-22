Массовые мероприятия и карантин. МОЗ рассказал о правилах для желтой и красной зон
Минздрав опубликовал правила проведения массовых мероприятий во время карантина для желтого и красного уровней эпидопасности. Данные правила утверждены постановлениями Кабмина и главного санврача Игоря Кузина, сообщается на сайте МОЗ.
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В регионах, где установлен желтый уровень эпидопасности, массовое мероприятие можно провести только при условии размещения не более одного человека на 4 кв. м или наполненности залов не более чем на две трети.
Ограничения не будут применяться, если все участники и организаторы мероприятия получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и могут показать соответствующий документ, или же негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.
Соблюдение масочного режима – обязательно.
В регионах, где установлен красный уровень эпидопасности, массовые мероприятия разрешены, если у всех участников и организаторов есть документы о полном курсе вакцинации или отрицательные тесты.
Также на мероприятиях работникам должны мерить температуру – если она выше 37,2 градусов, или есть признаки ОРВИ, то к работе такие сотрудники не допускаются. Организаторы мероприятий и работники обязаны носить маски, каждые два часа мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками, а также самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.
При входе и в местах массового скопления посетителей должны быть антисептики. Также нужно нанести маркировку о соблюдении дистанции не менее 1,5 м.
- В Украине второй день подряд – рекорды заболеваемости и смертности от коронавируса: 21 октября выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 22 415).
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина, с 23 октября в нее войдет и Сумская область. По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев на днях перейдет в красную зону.
- Кабмин поручил точечно усилить карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. В правительстве также заявили, что семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения.
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