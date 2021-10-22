Массовые мероприятия и карантин. МОЗ рассказал о правилах для желтой и красной зон

Минздрав опубликовал правила проведения массовых мероприятий во время карантина для желтого и красного уровней эпидопасности. Данные правила утверждены постановлениями Кабмина и главного санврача Игоря Кузина, сообщается на сайте МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В регионах, где установлен желтый уровень эпидопасности, массовое мероприятие можно провести только при условии размещения не более одного человека на 4 кв. м или наполненности залов не более чем на две трети.

Ограничения не будут применяться, если все участники и организаторы мероприятия получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и могут показать соответствующий документ, или же негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.

Соблюдение масочного режима – обязательно.

В регионах, где установлен красный уровень эпидопасности, массовые мероприятия разрешены, если у всех участников и организаторов есть документы о полном курсе вакцинации или отрицательные тесты.

Также на мероприятиях работникам должны мерить температуру – если она выше 37,2 градусов, или есть признаки ОРВИ, то к работе такие сотрудники не допускаются. Организаторы мероприятий и работники обязаны носить маски, каждые два часа мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками, а также самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.

При входе и в местах массового скопления посетителей должны быть антисептики. Также нужно нанести маркировку о соблюдении дистанции не менее 1,5 м.

Читайте также: "Это локдаун невакцинированных". Переход Киева в красную зону неизбежен, заявили у Кличко



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.