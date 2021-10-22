"Это локдаун невакцинированных". Переход Киева в красную зону неизбежен, заявили у Кличко

Переход Киева в красную зону карантина из-за роста числа больных коронавирусом неизбежен, но ограничения коснутся только невакцинированных. Об этом заявила Анна Старостенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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"Локдаун неизбежен... По сути, это будет локдаун невакцинированных", – сказала она.

Старостенко добавила, те, кто не имеют "зеленого" COVID-сертификата, должны будут изолироваться, а вакцинированные останутся свободными в передвижении и выборе деятельности.

Также советница напомнила, что Минздрав определил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 - обязательна, среди них - педагоги и работники центральных и местных органов власти. По ее словам, в дальнейшем список может быть расширен.

Старостенко подчеркнула, что сегодня в столице каждый может свободно вакцинироваться.

"Единственное, что нужно сделать - это прийти и вакцинироваться", – подытожила она.

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Елизавета Кумбер

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