"Это локдаун невакцинированных". Переход Киева в красную зону неизбежен, заявили у Кличко
Переход Киева в красную зону карантина из-за роста числа больных коронавирусом неизбежен, но ограничения коснутся только невакцинированных. Об этом заявила Анна Старостенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, передает пресс-служба КГГА.
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"Локдаун неизбежен... По сути, это будет локдаун невакцинированных", – сказала она.
Старостенко добавила, те, кто не имеют "зеленого" COVID-сертификата, должны будут изолироваться, а вакцинированные останутся свободными в передвижении и выборе деятельности.
Также советница напомнила, что Минздрав определил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 - обязательна, среди них - педагоги и работники центральных и местных органов власти. По ее словам, в дальнейшем список может быть расширен.
Старостенко подчеркнула, что сегодня в столице каждый может свободно вакцинироваться.
"Единственное, что нужно сделать - это прийти и вакцинироваться", – подытожила она.
- В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Сейчас Киев находится в оранжевой зоне эпидопасности, в красной – пять областей.
- 20 октября Кличко заявил, что Киев находится на пороге красной зоны карантина.
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