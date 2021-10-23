Сумская область вошла в красную зону карантина. Что запретят без COVID-сертификатов
Сумская область сегодня, 23 октября, переходит в красную зону карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Сумского облсовета.
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Решение о переходе области в красную зону было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии 20 октября.
Тогда глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что в области увеличилась загруженность коек с кислородом и количество госпитализаций, а коэффициент выявления инфицированных COVID-19 превышает 35%.
В области вводят следующие дополнительные ограничения:
- запрещена работа ТРЦ, кинотеатров и театров;
- рестораны и кафе будут работать только на вынос и в режиме доставки;
- запрещено посещение учебных заведений, кроме детсадов и начальных классов (при условии 100% вакцинации персонала);
- не будут работать непродовольственные рынки и магазины;
- запрещена робота учреждений гостиничной сферы;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.
Эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений пройдут полный курс вакцинации и будут иметь зеленый COVID-сертификат, или негативный ПЦР-тест.
- Кроме Сумской области в красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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