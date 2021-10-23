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Сумская область вошла в красную зону карантина. Что запретят без COVID-сертификатов

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 10:24
Сумская область вошла в красную зону карантина. Что запретят без COVID-сертификатов - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Госпортебслужба/Facebook)

Сумская область сегодня, 23 октября, переходит в красную зону карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Сумского облсовета.

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Решение о переходе области в красную зону было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии 20 октября.

Тогда глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что в области увеличилась загруженность коек с кислородом и количество госпитализаций, а коэффициент выявления инфицированных COVID-19 превышает 35%.

В области вводят следующие дополнительные ограничения:

- запрещена работа ТРЦ, кинотеатров и театров;

- рестораны и кафе будут работать только на вынос и в режиме доставки;

- запрещено посещение учебных заведений, кроме детсадов и начальных классов (при условии 100% вакцинации персонала);

- не будут работать непродовольственные рынки и магазины;

- запрещена робота учреждений гостиничной сферы;

- запрещена работа спортзалов и бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.

Эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений пройдут полный курс вакцинации и будут иметь зеленый COVID-сертификат, или негативный ПЦР-тест.

Читайте также: Массовые мероприятия и карантин. МОЗ рассказал о правилах для желтой и красной зон

Елизавета Кумбер
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