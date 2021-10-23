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Коронавирус. В Украине новый суточный рекорд вакцинации – привили почти 290 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 10:06
Коронавирус. В Украине новый суточный рекорд вакцинации – привили почти 290 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Volodymyr Petrov/EPA

Всего за сутки 22 октября привито 289 468 человек, это новый суточный рекорд. С начала недели прививки получили 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Для сравнения, за сутки 21 октября было привито 269 666 человек.

22 октября первую дозу вакцины получили 203 265 человек, вторую дозу – 86 203.

Вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) привились 143 186 человек, CoronaVac (Sinovac) – 94 078, AstraZeneca/Oxford – 52 204.

С начала кампании вакцинации привито уже 8 760 924 человека, из них 8 760 922 получили одну дозу, 6 915 377 – две.

С начала недели, 18 октября, в Украине сделали 1 230 044 прививки от коронавируса.

  • 21 октября на десяти железнодорожных вокзалах начали вакцинировать от коронавируса и делать экспресс-тесты. Те, у кого есть билет, могут сделать тест за 350 грн.
  • В этот день в результате экспресс-тестирования на вокзалах обнаружили 18 пассажиров, зараженных коронавирусом, и не пустили их в поезда.

Читайте также: Украинцы начали массово вакцинироваться. За три дня – под 700 000 человек: фото очередей

Виктория Найдёнова
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МОЗ вакцинация вакцина прививка коронавирус   COVID-19
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