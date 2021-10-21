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Экспресс-тесты на вокзалах. 18 зараженных коронавирусом пассажиров не пустили в поезда

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 19:22
Экспресс-тесты на вокзалах. 18 зараженных коронавирусом пассажиров не пустили в поезда - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)
дополнено

Сегодня, 21 октября, в результате экспресс-тестирования на COVID-19 на железнодорожных вокзалах обнаружили 18 пассажиров, зараженных коронавирусом. Их не пустили в поезда. Об этом сообщил в Facebook главный санврач Игорь Кузин.

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По информации Кузина, руководство Укрзализныци организовало на крупнейших вокзалах страны экспресс-тестирование для пассажиров без документа о прививках, за первую половину суток удалось выявить 18 больных COVID-19.

"После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать эти пассажиры и как долго продолжалась бы их путешествие", – написал Кузин.

Он отметил, что 18 положительных результатов удалось выявить из 500 проведенных экспресс-тестов на коронавирус.

"18 пассажиров не допустили к поездкам, поскольку у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования", – сказал главный санврач.

По словам Кузина, в девяти пунктах вакцинации, расположенных на железнодорожных вокзалах, сделали уже более 200 прививок.

Экспресс-тесты на вокзалах. 18 зараженных коронавирусом пассажиров не пустили в поезда

ДОПОЛНЕНО В 20:10

По информации пресс-службы УЗ на 17:00, лидируют по количеству сделанных прививок пункты, расположенные на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Здесь состоянию было вакцинировано 133 человека, на Львовском вокзале – 91 человек, на Днепропетровском – 88 человек, остальные – на других вокзалах. Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах – по графику.

Центры экспресс-тестирования на всех вокзалах работают круглосуточно. Протестированы почти тысяча пассажиров. Стоимость теста для пассажиров, имеющих билет на поезд – 350 грн.

В связи с отсутствием необходимых документов к поездке не допустили 30 пассажиров и одного пассажира сняли с рейса. Для урегулирования ситуации железнодорожники четыре раза вызывали полицию.

Читайте также: Новые правила проезда: перевозчики бастуют, на рейсы не вышли 45% маршрутчиков – Укрпас 

Наталия Медведева
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транспорт укрзализныця пассажир коронавирус Игорь Кузин
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