Мутация дельта-варианта коронавируса из Великобритании уже в Украине – Данилов

Мутация дельта-варианта коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, уже зафиксирована в Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе Свобода слова на ICTV.

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"Вы услышите это впервые. К большому сожалению… В пятницу наши ученые закончили исследование, и у нас есть на сегодняшний день подтверждение, что та мутация дельты, которая началась в Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны", – сказал Данилов.

По его словам, больше всего заражений новой мутацией коронавируса выявлено во Львове, Тернополе и в целом в Западной Украине, а также начинает появляться в Киеве.

"Это болезнь, которую невозможно увидеть, но которую потом очень легко ощутить. И когда есть обвинения, что государство ничего не делает, власть ничего не делает, не занимается этим вопросом. Скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы люди осознали – или они вакцинируются, или они отправляются на кладбище", – сказал Данилов.

СПРАВКА. Мутация коронавируса, разновидность дельта-варианта – AY.4.2, впервые была выявлена в Великобритании в июне 2021 года. В Европе AY.4.2 также называют дельта-плюс. В Британии, по подсчетам медиков, на долю этой мутации приходится около 6% новых заражений, дельта-плюс на 10% заразнее дельта-варианта. Пока нет доказательств, что мутация AY.4.2 опаснее дельта-варианта.

По состоянию на 25 октября Украина находится на третьем месте в мире и на втором в Европе по суточной смертности от COVID-19.

В красной зоне карантина - шесть областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая.

В первой половине ноября КШЭ прогнозирует в Украине до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки.

Наталия Медведева

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