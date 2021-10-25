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Пик волны COVID-19 будет в первой половине ноября: до 30 000 случаев в день – КШЭ

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 14:05
Пик волны COVID-19 будет в первой половине ноября: до 30 000 случаев в день – КШЭ - Фото
Юрий Ганиченко (Скриншот из видео UA:Перший)

В Украине прогнозируют до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом заявил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире телеканала Украина 24.

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По модели КШЭ, следующая неделя в Украине также принесет новые рекордные показатели заболеваемости.

По словам эксперта, пиковые показатели этой волны, вероятно, достигнут 30 000 выявленных случаев в сутки. "Это абсолютно реалистичный сценарий для Украины", – уточнил он.

Он добавил, что максимальная нагрузка на медучреждения выпадет на первую половину ноября, а со следующей недели регионы будут активнее попадать в красную зону карантина.

"Мы ожидаем, что до 7000 госпитализированных в сутки — это также реалистичный сценарий. Сейчас мы подходим к 5000 в будний день", – сообщил Ганиченко и добавил, что медицинская система должна выдержать такую нагрузку.

Он отметил, что до конца 2021-го в Украине ожидается до 92 000 умерших от осложнений коронавируса за все время пандемии. 

  • Сегодня Украина – на втором месте в Европе и на третьем в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки.
  • В красной зоне карантина - шесть областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая.
  • За последние сутки выявили 14 634 новых случая заражения коронавирусом, а днем ранее – 20 791. Всего за время пандемии от осложнений COVID-19 умерли 64 202 человека. 

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Елизавета Кумбер
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Киевская школа экономики пандемия заболеваемость коронавирус COVID-19 красная зона Юрий Ганиченко
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