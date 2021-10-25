Пик волны COVID-19 будет в первой половине ноября: до 30 000 случаев в день – КШЭ

В Украине прогнозируют до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом заявил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По модели КШЭ, следующая неделя в Украине также принесет новые рекордные показатели заболеваемости.

По словам эксперта, пиковые показатели этой волны, вероятно, достигнут 30 000 выявленных случаев в сутки. "Это абсолютно реалистичный сценарий для Украины", – уточнил он.

Он добавил, что максимальная нагрузка на медучреждения выпадет на первую половину ноября, а со следующей недели регионы будут активнее попадать в красную зону карантина.

"Мы ожидаем, что до 7000 госпитализированных в сутки — это также реалистичный сценарий. Сейчас мы подходим к 5000 в будний день", – сообщил Ганиченко и добавил, что медицинская система должна выдержать такую нагрузку.

Он отметил, что до конца 2021-го в Украине ожидается до 92 000 умерших от осложнений коронавируса за все время пандемии.

Сегодня Украина – на втором месте в Европе и на третьем в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки.

В красной зоне карантина - шесть областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая.

За последние сутки выявили 14 634 новых случая заражения коронавирусом, а днем ранее – 20 791. Всего за время пандемии от осложнений COVID-19 умерли 64 202 человека.

Читайте также: Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.