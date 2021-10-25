Коронавирус. За воскресенье выявили 14 624 заболевших, 330 человек умерли

Вчера, 24 октября, в Украине выявили 14 634 новых случая инфицирования коронавирусом (днем ранее – 20 791), 330 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 386). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 999 детей и 173 медика. Госпитализированы 3912 человек (сутками ранее – 5924), выздоровели 4598 пациентов (днем ранее – 6081).

Официально за 24 октября сделано 68 569 тестов на коронавирус (110 224 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 784 039 заболевших, 2 380 374 пациента выздоровели, 64 202 человека умерли. Проведено более 14 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Запорожской областях:

Харьковская область – 1687 заболевших за сутки;

Одесская – 1262;

Днепропетровская – 1065;

Житомирская – 1042;

Запорожская – 1037;

Хмельницкая – 934;

Херсонская – 923;

Львовская – 877;

Сумская – 799;

Черниговская – 633;

Николаевская – 565;

Киев – 546;

Донецкая – 510;

Черновицкая – 459;

Тернопольская – 327;

Киевская – 323;

Волынская – 320;

Черкасская – 259;

Винницкая – 241;

Ровенская – 236;

Луганская – 189;

Ивано-Франковская – 135;

Кировоградская – 127;

Полтавская – 76;

Закарпатская – 62.

Читайте также: Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.