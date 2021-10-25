Коронавирус. За воскресенье выявили 14 624 заболевших, 330 человек умерли
Вчера, 24 октября, в Украине выявили 14 634 новых случая инфицирования коронавирусом (днем ранее – 20 791), 330 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 386). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 999 детей и 173 медика. Госпитализированы 3912 человек (сутками ранее – 5924), выздоровели 4598 пациентов (днем ранее – 6081).
Официально за 24 октября сделано 68 569 тестов на коронавирус (110 224 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 784 039 заболевших, 2 380 374 пациента выздоровели, 64 202 человека умерли. Проведено более 14 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Запорожской областях:
Харьковская область – 1687 заболевших за сутки;
Одесская – 1262;
Днепропетровская – 1065;
Житомирская – 1042;
Запорожская – 1037;
Хмельницкая – 934;
Херсонская – 923;
Львовская – 877;
Сумская – 799;
Черниговская – 633;
Николаевская – 565;
Киев – 546;
Донецкая – 510;
Черновицкая – 459;
Тернопольская – 327;
Киевская – 323;
Волынская – 320;
Черкасская – 259;
Винницкая – 241;
Ровенская – 236;
Луганская – 189;
Ивано-Франковская – 135;
Кировоградская – 127;
Полтавская – 76;
Закарпатская – 62.
- 23 октября Сумская область перешла в красную зону карантина. Карантин усилили и в Черновицкой области.
- Кроме Сумской области, в красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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