UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За воскресенье выявили 14 624 заболевших, 330 человек умерли

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 08:18
Коронавирус. За воскресенье выявили 14 624 заболевших, 330 человек умерли - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 24 октября, в Украине выявили 14 634 новых случая инфицирования коронавирусом (днем ранее – 20 791), 330 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 386). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 999 детей и 173 медика. Госпитализированы 3912 человек (сутками ранее – 5924), выздоровели 4598 пациентов (днем ранее – 6081).

Официально за 24 октября сделано 68 569 тестов на коронавирус (110 224 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 784 039 заболевших, 2 380 374 пациента выздоровели, 64 202 человека умерли. Проведено более 14 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Запорожской областях:

Харьковская область – 1687 заболевших за сутки;
Одесская – 1262;
Днепропетровская – 1065;
Житомирская – 1042;
Запорожская – 1037;
Хмельницкая – 934;
Херсонская – 923;
Львовская – 877;
Сумская – 799;
Черниговская – 633;
Николаевская – 565;
Киев – 546;
Донецкая – 510;
Черновицкая – 459;
Тернопольская – 327;
Киевская – 323;
Волынская – 320;
Черкасская – 259;
Винницкая – 241;
Ровенская – 236;
Луганская – 189;
Ивано-Франковская – 135;
Кировоградская – 127;
Полтавская – 76;
Закарпатская – 62.

Читайте также: Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 