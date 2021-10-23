На Буковине усиливают карантин: без сертификата или теста в маршрутку не пустят
В Черновицкой области усиливают карантинные ограничения. С 24 октября без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген не будут пускать в спортзалы, рестораны и общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
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"Мы в шаге от красной зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", – сказал глава ОГА Сергей Осачук.
Посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений будет разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа.
Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.
Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобного.
- Сегодня Сумская область перешла в красную зону карантина.
- Кроме Сумской области в красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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