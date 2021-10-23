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На Буковине усиливают карантин: без сертификата или теста в маршрутку не пустят

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 19:50
На Буковине усиливают карантин: без сертификата или теста в маршрутку не пустят - Фото
Карантин, локдаун (Фото: depositphotos.com)

В Черновицкой области усиливают карантинные ограничения. С 24 октября без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген не будут пускать в спортзалы, рестораны и общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

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"Мы в шаге от красной зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", – сказал глава ОГА Сергей Осачук.

Посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений будет разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа.

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобного.

Вадим Ребрина
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