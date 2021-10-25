Украина – на третьем месте в мире и на втором в Европе по суточной смертности от COVID-19
Украина находится на втором месте в Европе и на третьем в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные на статистическом сайте Worldometer.
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По данным на 23 октября, первыми пятью странами в Европе по количеству умерших от коронавируса за сутки были:
1. Россия – 1072 умерших;
2. Украина – 386;
3. Румыния – 381;
4. Великобритания – 72;
5. Сербия – 61.
По числу выявленных заболевших за сутки Украина находилась на третьем месте в Европе (20 791 новый случай), на первом – Великобритания (39 962), на втором – Россия (35 660).
Во всем мире наибольшее число умерших зафиксировали в России, на втором месте Индия (442), на третьем Украина.
По числу новых случаев коронавируса в мире на первом месте Великобритания, на втором Россия, на третьем Турция (24 792), на четвертом Украина, на пятом США (17 580).
- 23 октября Сумская область перешла в красную зону карантина. Крантин усилили и в Черновицкой области.
- Кроме Сумской области, в красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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