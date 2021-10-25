Украина – на третьем месте в мире и на втором в Европе по суточной смертности от COVID-19

Украина находится на втором месте в Европе и на третьем в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные на статистическом сайте Worldometer.

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По данным на 23 октября, первыми пятью странами в Европе по количеству умерших от коронавируса за сутки были:

1. Россия – 1072 умерших;

2. Украина – 386;

3. Румыния – 381;

4. Великобритания – 72;

5. Сербия – 61.

По числу выявленных заболевших за сутки Украина находилась на третьем месте в Европе (20 791 новый случай), на первом – Великобритания (39 962), на втором – Россия (35 660).

Во всем мире наибольшее число умерших зафиксировали в России, на втором месте Индия (442), на третьем Украина.

По числу новых случаев коронавируса в мире на первом месте Великобритания, на втором Россия, на третьем Турция (24 792), на четвертом Украина, на пятом США (17 580).

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Денис Юдин

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