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Количество смертей от коронавируса в Украине может превысить 1000 в день – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 19:27
Количество смертей от коронавируса в Украине может превысить 1000 в день – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео ОП)

Количество людей, умирающих от коронавируса в Украине, может превысить 1000 человек в день. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, который транслирует в Facebook Офис президента.

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"К огромному сожалению, то, что я вам сейчас буду говорить, оно может неприятно, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. И проблема именно в вакцинации", – сказал Данилов. 

Вакцинированные люди, которые заболели COVID-19, не умирают.

"У меня большая просьба ко всем, чтобы вы понимали: те люди, которые сегодня отправляются на кладбища из-зи ковида – это люди, которые не прошли вакцинацию. Это 99,9% людей, которые не вакцинировались", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что в Украине есть достаточное количество вакцин разных производителей.

"Если наша страна не выйдет на 350 000 – 400 000 вакцинированных в сутки, у нас будет очень-очень большая проблема", – сказал секретарь СНБО.

Новость дополняется

  • 21 октября в Украине выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом, 614 пациентов с COVID-19 умерли – это рекордные показатели с начала эпидемии. 

Читайте также: ЕС может приостановить признание украинских COVID-сертификатов – Радуцкий

Наталия Медведева
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снбо Алексей Данилов коронавирус
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