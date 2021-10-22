ЕС может приостановить признание украинских COVID-сертификатов – Радуцкий

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий опасается, что из-за массовой подделки документов о вакцинации от коронавируса в Украине страны Евросоюза могут отказаться признавать украинские COVID-сертификаты. Об этом Радуцкий сказал в эфире Радио НВ.

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Депутат назвал подделку COVID-документации массовым явлением в Украине.

"К сожалению, это массовое и угрожающее явление... Уже на сегодняшний день за подделку справок о тестировании и вакцинации только Национальная полиция начала 732 уголовных производства, 349 лицам сообщено о подозрении, в суд уже направлено 281 дело. Только за последний месяц уже есть 10 обвинительных приговоров от украинских судов для этих преступников", — сказал Радуцкий, спрогнозировав, что количество дел за подделку документов о вакцинации будет расти.

Депутат рассказал, что комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за указанные деяния.

"Законопроект 6084 вносит изменения в Уголовный кодекс, поскольку, к сожалению, те штрафы, которые есть сегодня, не останавливают... Этот закон усиливает ответственность. За подделку штрафы будут от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы до двух лет. Ключевое — это ограничение свободы. Если это делает медицинский работник, предусмотрен штраф до 68 000 грн или ограничение свободы до двух лет. А за изготовление фальшивых документов о вакцинации — штраф до 170 000 грн или лишение свободы до трех лет", — сообщил Радуцкий.

Он добавил, что комитет предлагает усилить также ответственность за подделку результатов ПЦР-тестов и за рекламу продажи поддельных документов.

"Я очень боюсь, что Европейская комиссия может приостановить признание украинских сертификатов. Если это произойдет, то это будет катастрофа", — сказал Радуцкий.

На сегодняшний день открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов.

Сегодня Нацполиция задержала экс-нардепа Надежду Савченко, которая вместе с сестрой пыталась попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.

Вадим Ребрина

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