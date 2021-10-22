UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС может приостановить признание украинских COVID-сертификатов – Радуцкий

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 19:19
ЕС может приостановить признание украинских COVID-сертификатов – Радуцкий - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий опасается, что из-за массовой подделки документов о вакцинации от коронавируса в Украине страны Евросоюза могут отказаться признавать украинские COVID-сертификаты. Об этом Радуцкий сказал в эфире Радио НВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутат назвал подделку COVID-документации массовым явлением в Украине.

"К сожалению, это массовое и угрожающее явление... Уже на сегодняшний день за подделку справок о тестировании и вакцинации только Национальная полиция начала 732 уголовных производства, 349 лицам сообщено о подозрении, в суд уже направлено 281 дело. Только за последний месяц уже есть 10 обвинительных приговоров от украинских судов для этих преступников", — сказал Радуцкий, спрогнозировав, что количество дел за подделку документов о вакцинации будет расти.

Депутат рассказал, что комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за указанные деяния.

"Законопроект 6084 вносит изменения в Уголовный кодекс, поскольку, к сожалению, те штрафы, которые есть сегодня, не останавливают... Этот закон усиливает ответственность. За подделку штрафы будут от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы до двух лет. Ключевое — это ограничение свободы. Если это делает медицинский работник, предусмотрен штраф до 68 000 грн или ограничение свободы до двух лет. А за изготовление фальшивых документов о вакцинации — штраф до 170 000 грн или лишение свободы до трех лет", — сообщил Радуцкий.

Он добавил, что комитет предлагает усилить также ответственность за подделку результатов ПЦР-тестов и за рекламу продажи поддельных документов.

"Я очень боюсь, что Европейская комиссия может приостановить признание украинских сертификатов. Если это произойдет, то это будет катастрофа", — сказал Радуцкий.

  • На сегодняшний день открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов. 
  • Сегодня Нацполиция задержала экс-нардепа Надежду Савченко, которая вместе с сестрой пыталась попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация сертификат михаил радуцкий коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 