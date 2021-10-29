Минздрав разъяснил, кому можно не вакцинироваться от коронавируса: список противопоказаний

Не вакцинироваться от коронавируса могут украинцы, у которых есть абсолютные противопоказания к прививке от COVID-19 или предостережения. Противопоказания устанавливает семейный или лечащий врач, сообщила пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ объясняют, что абсолютные противопоказания – это состояние, при котором у пациента может быть серьезная побочная реакция на вакцину, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества. Такие противопоказания бывают двух видов:

1. Постоянные, имеют пожизненный характер:

– Единственное постоянное противопоказание – анафилактическая реакция на первую дозу вакцины. В таком случае пациенту предложат привиться другой вакциной. Если у него есть аллергия на один из компонентов вакцины, ему также следует привиться другим препаратом.

2. Временные, пропадают спустя время:

– Острые заболевания с температурой +38 и выше. Вакцинироваться можно после выздоровления и отсутствия симптомов. Справку о противопоказаниях к вакцинации дают на срок до двух недель с начала болезни.

– Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания терапии. Справка действует три месяца.

– Вакцинация против других инфекционных болезней. Привиться от COVID-19 можно через 14 дней после вакцинации от других болезней. Исключение – прививка от гриппа инактивированной вакциной ("убитый вирус"), ее можно вводить вместе с вакциной от COVID-19 в разные руки. В промежутке между двумя дозами вакцины от COVID-19 можно прививаться от других болезней с соблюдением 14-дневного интервала. Справка при этом противопоказании выдается на 14 дней.

– Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Такую пробу или анализ можно проводить и интерпретировать перед вакцинацией от коронавируса. Другой вариант – на четвертую неделю после вакцинации от COVID-19. Вакцинироваться от коронавируса можно в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

– COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на три месяца после течения коронавирусной болезни или сделана раньше. Условие – не раньше чем через 28 дней после первого дня симптомов COVID-19 или подтверждения диагноза ПЦР-тестом/тестом на антиген. Если человек заболел коронавирусом после первой дозы вакцины, вторую он может получить в соответствии со схемой вакцинации, но не раньше чем через 28 дней после первых симптомов или подтверждения COVID-19 тестом. Справка выдается на срок до трех месяцев.

Также есть предостережения для вакцинации – это ситуации, когда окончательное решение принимает врач с учетом преимуществ над рисками от прививки. Предостережения могут быть такими:

– Онкологическая болезнь. Вакцинация от СOVISD-19 людей с онкопаталогией является приоритетной. Но надо соблюдать рекомендации Нацгруппы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

– Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые лечатся препаратом Ритуксимаб, должны отложить вакцинацию минимум на четыре недели после последней дозы препарата. Больше рекомендаций – здесь в подпункте 5.6 пункта 5.

– Люди с иммунодефицитом. Имеющихся данных недостаточно для оценки эффективности и рисков для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Их можно прививать, учитывая, что вакцины "не живые", а у людей с иммунодефицитом более высокий риск тяжелого течения COVID-19 или смерти.

Кроме того, есть противопоказания для отдельных вакцин. Например, CoronaVac противопоказана беременным. Если у человека есть противопоказания одной из вакцин, при возможности стоит привиться другими типами вакцина. Проконсультироваться с выбором вакцины можно с семейным врачом.

В МОЗ отмечают: противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач. Он может дать вывод о временном или постоянном противопоказании. Свой вывод он может основывать на оценке профильного специалиста.

В будущем предусмотрено возможность вносить в электронную систему здравоохранения вывод о противопоказании ко второй дозе или вакцинации в целом.

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Марк Сировой

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