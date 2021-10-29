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Минздрав разъяснил, кому можно не вакцинироваться от коронавируса: список противопоказаний

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 11:59
Минздрав разъяснил, кому можно не вакцинироваться от коронавируса: список противопоказаний - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Не вакцинироваться от коронавируса могут украинцы, у которых есть абсолютные противопоказания к прививке от COVID-19 или предостережения. Противопоказания устанавливает семейный или лечащий врач, сообщила пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ объясняют, что абсолютные противопоказания – это состояние, при котором у пациента может быть серьезная побочная реакция на вакцину, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества. Такие противопоказания бывают двух видов:

1. Постоянные, имеют пожизненный характер:

– Единственное постоянное противопоказание – анафилактическая реакция на первую дозу вакцины. В таком случае пациенту предложат привиться другой вакциной. Если у него есть аллергия на один из компонентов вакцины, ему также следует привиться другим препаратом.

2. Временные, пропадают спустя время:

Острые заболевания с температурой +38 и выше. Вакцинироваться можно после выздоровления и отсутствия симптомов. Справку о противопоказаниях к вакцинации дают на срок до двух недель с начала болезни.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания терапии. Справка действует три месяца.  

Вакцинация против других инфекционных болезней. Привиться от COVID-19 можно через 14 дней после вакцинации от других болезней. Исключение – прививка от гриппа инактивированной вакциной ("убитый вирус"), ее можно вводить вместе с вакциной от COVID-19 в разные руки. В промежутке между двумя дозами вакцины от COVID-19 можно прививаться от других болезней с соблюдением 14-дневного интервала. Справка при этом противопоказании выдается на 14 дней.

Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Такую пробу или анализ можно проводить и интерпретировать перед вакцинацией от коронавируса. Другой вариант – на четвертую неделю после вакцинации от COVID-19. Вакцинироваться от коронавируса можно в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на три месяца после течения коронавирусной болезни или сделана раньше. Условие – не раньше чем через 28 дней после первого дня симптомов COVID-19 или подтверждения диагноза ПЦР-тестом/тестом на антиген. Если человек заболел коронавирусом после первой дозы вакцины, вторую он может получить в соответствии со схемой вакцинации, но не раньше чем через 28 дней после первых симптомов или подтверждения COVID-19 тестом. Справка выдается на срок до трех месяцев.

Также есть предостережения для вакцинации – это ситуации, когда окончательное решение принимает врач с учетом преимуществ над рисками от прививки. Предостережения могут быть такими:

Онкологическая болезнь. Вакцинация от СOVISD-19 людей с онкопаталогией является приоритетной. Но надо соблюдать рекомендации Нацгруппы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые лечатся препаратом Ритуксимаб, должны отложить вакцинацию минимум на четыре недели после последней дозы препарата. Больше рекомендаций – здесь в подпункте 5.6 пункта 5.

Люди с иммунодефицитом. Имеющихся данных недостаточно для оценки эффективности и рисков для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Их можно прививать, учитывая, что вакцины "не живые", а у людей с иммунодефицитом более высокий риск тяжелого течения COVID-19 или смерти.

Кроме того, есть противопоказания для отдельных вакцин. Например, CoronaVac противопоказана беременным. Если у человека есть противопоказания одной из вакцин, при возможности стоит привиться другими типами вакцина. Проконсультироваться с выбором вакцины можно с семейным врачом.

В МОЗ отмечают: противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач. Он может дать вывод о временном или постоянном противопоказании. Свой вывод он может основывать на оценке профильного специалиста.

В будущем предусмотрено возможность вносить в электронную систему здравоохранения вывод о противопоказании ко второй дозе или вакцинации в целом.

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Марк Сировой
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