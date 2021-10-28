Минздрав определился, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19 – им будут выдавать справки

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Те, кому нельзя делать прививку, смогут получить соответствующую справку. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае только врач определяет, является ли диагноз противопоказанием к вакцинации.

Противопоказания могут быть:

– абсолютные, когда четко определена вероятность серьезной побочной реакции. Например, при тромбозе з тромбоцитопенией для вакцин векторного типа (АstraZeneca и некоторые другие), при миокардите или перикардите для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna);

– вакцинация с предостережением, когда решение принимается врачом с учетом преимуществ пользы над рисками. Например, как при иммунодефиците;

– постоянные или временные (в этом случае в справке указывается срок действия);

– действующие для всех вакцин или для конкретного типа (если есть возможность привиться другой вакциной, справка не выдается).

В целом определено 16 причин для отказа от вакцинации (постоянного или временного) или проведения ее с предостережением. LIGA.net отправила запрос в МОЗ, чтобы узнать полный перечень противопоказаний.

Радуцкий отметил, что справки о противопоказаниях начнут выдавать в начале ноября, документ можно будет сгенерировать в приложении Дія. МОЗ будет проводить проверки этих документов, чтобы "у злоумышленников не возникло искушения их подделывать".

С 8 ноября госслужащие и работники образования не будут допущены к работе без справки о вакцинации, а со справкой о противопоказаниях они смогут продолжить работу, напомнил Радуцкий.

По оценкам МОЗ, реальные противопоказания к вакцинации имеют не более 1% населения.

С августа 2021 года пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов.

28 октября 2021 года на портале Дія появилась возможность сгенерировать "желтый" внутренний COVID-сертификат об одной дозе вакцины. Для этого потребуется только электронная подпись.

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Виктория Найдёнова

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