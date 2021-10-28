Главный санврач призвал не верить фейкам: вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие
Заместитель министра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин призвал не верить в фейки о вакцинации, среди которых – выдумки о том, что прививка против коронавируса якобы приводит к бесплодию или влияет на ДКН. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
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Он подчеркнул, что вакцинация является эффективной, и это подтверждает доказательная медицина и ряд проведенных исследований. Кузин призвал не доверять распространенным в различных группах в соцсетях фейкам о вакцинации против COVID-19.
"Не доверяйте фейкам или каким-то группам, где вы прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает бесплодие или влияет на ваше ДНК и РНК", – сказал главный санврач.
Он также обратился к украинцам, которые купили поддельные COVID-сертификаты. Кузин призвал их прийти в пункты вакцинации, сделать реальную прививку и получить настоящий сертификат, рассказав при этом о наличии фейкового.
"Будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получит защиту. Это самое ценное, что есть", – сказал главный санврач.
По словам Кузина восемь из 10 умерших от коронавируса – это люди пожилого возраста, потому важно поспособствовать их вакцинации.
- 26 октября 2021 года в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000.
- 27 октября в Украине выявили рекордных 26 071 заболевшего коронавирусом. В "лидерах" – Одесская, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская, Львовская области и Киев.
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