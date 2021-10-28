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Главный санврач призвал не верить фейкам: вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие

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28.10.2021, 14:02
Главный санврач призвал не верить фейкам: вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Свобода Савика Шустера)

Заместитель министра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин призвал не верить в фейки о вакцинации, среди которых – выдумки о том, что прививка против коронавируса якобы приводит к бесплодию или влияет на ДКН. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Он подчеркнул, что вакцинация является эффективной, и это подтверждает доказательная медицина и ряд проведенных исследований. Кузин призвал не доверять распространенным в различных группах в соцсетях фейкам о вакцинации против COVID-19.

"Не доверяйте фейкам или каким-то группам, где вы прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает бесплодие или влияет на ваше ДНК и РНК", – сказал главный санврач.

Он также обратился к украинцам, которые купили поддельные COVID-сертификаты. Кузин призвал их прийти в пункты вакцинации, сделать реальную прививку и получить настоящий сертификат, рассказав при этом о наличии фейкового.

"Будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получит защиту. Это самое ценное, что есть", – сказал главный санврач.

По словам Кузина восемь из 10 умерших от коронавируса – это люди пожилого возраста, потому важно поспособствовать их вакцинации.

  • 26 октября 2021 года в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000.
  • 27 октября в Украине выявили рекордных 26 071 заболевшего коронавирусом. В "лидерах" – Одесская, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская, Львовская области и Киев.

Читайте также: Когда вызывать "скорую" при коронавирусе. Только высокая температура – не причина: Кузин

Оксана Житнюк
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Игорь Кузин вакцинация коронавирус фейк бесплодие днк COVID-19
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