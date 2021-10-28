Коронавирус. В Украине новый рекорд заболеваемости – более 26 000 за сутки
За сутки 27 октября в Украине выявили рекордных 26 071 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 22 574). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517), Львовской (1506) областях и Киеве (1451), сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 576 инфицированных (днем ранее – 692), выздоровели 10 006 человек (11 593), были госпитализированы – 5366 (5925).
По всей стране сделали 151 504 теста на коронавирус (147 563): методом ПЦР – 77 573 (72 231), ИФА – 21 960 (20 345), экспресс-тестов на антиген – 51 971 (54 987).
На утро 28 октября в Украине зарегистрировали 2 851 804 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 66 204 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 411 711.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1451 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 1416);
Винницкая область – 460 (579);
Волынская – 587 (654);
Днепропетровская – 2113 (1874);
Донецкая – 1180 (1053);
Житомирская – 1668 (711);
Закарпатская – 401 (218);
Запорожская – 1449 (1296);
Ивано-Франковская – 1258 (343);
Киевская – 906 (880);
Кировоградская – 184 (104);
Луганская – 656 (674);
Львовская – 1506 (1426);
Николаевская – 593 (606);
Одесская – 2296 (1477);
Полтавская – 1022 (895);
Ровенская – 937 (879);
Сумская – 825 (1270);
Тернопольская – 748 (660);
Харьковская – 1517 (1641);
Херсонская – 1093 (1120);
Хмельницкая – 1117 (1019);
Черкасская – 706 (878);
Черновицкая – 696 (580);
Черниговская – 702 (321).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Сейчас красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях.
- Карантин красной зоны неизбежен и для Киева, говорят местные власти. Однако это будет локдаун для невакцинированных, отметили в КГГА.
- На прошло неделе и позавчера были рекорды по вакцинации от коронавируса. Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне роста заболеваемости коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах и сфере межобластных поездок.
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