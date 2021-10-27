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Когда вызывать "скорую" при коронавирусе. Только высокая температура – не причина: Кузин

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 18:46
Когда вызывать
Игорь Кузин (Скриншот видео МОЗ)

Сама по себе высокая температура при коронавирусной болезни COVID-19 не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи. Об этом сказал замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин на брифинге, который опубликован на Youtube-канале Министерства охраны здоровья.

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Кузин сообщил, что за минувшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 000, и каждый день количество таких обращений растет. 

Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов.

Симптомы, которые указывают на то, что нужно звонить в "скорую":

- боль в грудной клетке;

- признаки дыхательной недостаточности;

- сатурация менее 92%.

"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что вызов "скорой" без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.

  • За сутки 26 октября от коронавируса в Украине умерли 692 человека.
  • Сегодня красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, решили ввести еще в семи областях.

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Наталия Медведева
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скорая помощь коронавирус Игорь Кузин
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