Когда вызывать "скорую" при коронавирусе. Только высокая температура – не причина: Кузин
Сама по себе высокая температура при коронавирусной болезни COVID-19 не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи. Об этом сказал замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин на брифинге, который опубликован на Youtube-канале Министерства охраны здоровья.
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Кузин сообщил, что за минувшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 000, и каждый день количество таких обращений растет.
Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов.
Симптомы, которые указывают на то, что нужно звонить в "скорую":
- боль в грудной клетке;
- признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация менее 92%.
"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.
Он подчеркнул, что вызов "скорой" без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.
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