Из-за перегруженности больниц туда уже практически не берут больных со средней степенью тяжести коронавирусной болезни. Об этом и о том, какая ситуация со вспышкой эпидемии COVID-19 сейчас в Киеве, рассказала Татьяна Мостепан, главврач Киевской городской клинической больницы №4.

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Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. По ее словам, 30-40% поступивших "едут сразу в реанимацию", так как течение болезни от дельта-штамма более стремительное и тяжелое. По словам Мостепан, в больнице заняты все 455 коек с подведенным кислородом.

"Расход кислорода – около семи тонн в сутки. Такого не было никогда. В самые тяжелые времена было четыре, ну, пять тонн. В больнице сейчас нет ни одного "не кислородного" пациента. Мы такого не видели в прошлую волну", – сообщила она.

Врач говорит, что в стационаре сейчас около 3–4% вакцинированных пациентов. Она не уточнила, сколькими дозами, на какой день после вакцинации они заболели, есть ли среди них те, кто мог купить фейковый сертификат о вакцинации. Ни одного привитого пациента в реанимации нет, уточнила врач.

"У вакцинированных нет таких агрессивных изменений и течения болезни, как у тех, кто не привит. То есть, вакцинированный может заболеть, но течение болезни у него абсолютное иное, особенно в группах риска", – сказала Мостепан.

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Она призвала украинцев прививаться, потому что в больницах не просто нет больше мест, но и достаточного количества медиков, которые могут оказать помощь.

"И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Ибо от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", – подчеркнул в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Как выразился градоначальник, "вирус стремительно обхватывает столицу": за минувшие сутки – более 1400 новых больных только официально, более 560 госпитализированных, умерли 54 пациента, включая годовалого мальчика.

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Евгений Пилипенко

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