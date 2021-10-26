Глава МВД о фейковых сертификатах: Делаем "контрольные закупки", позиция будет жесткой

Около 90% проверенных полицией обращений о подделке COVID-сертификатов касаются банального мошенничества, когда людям предлагают купить фейковый документ за $100-200, но в итоге они ничего не получают. Однако есть и случаи продажи поддельных сертификатов врачами – для их выявления полиция проводит "контрольные закупки". Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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По словам министра, в 90% случаев, когда полиция проверяла сообщения о поддельных COVID-сертификатах, это было "обычное банальное мошенничество" – граждан просто обманывают, выманивая $100 или $200 за фейковый сертификат или ПЦР-тест.

Среди других случаев Монастырский выделил "эффект фотошопа" – когда просто рисуется картинка или QR-код, но без привязки к базе сертификатов. Такие подделки правоохранители обнаруживают с помощью проверки планшетами и везут в райотдел человека с фейковым документом. С понедельника таких случаев по Украине – более 800. На прошлой неделе – более 300.

Еще одна категория случаев – когда поддельные сертификаты предлагают купить медики. По словам Монастырского, полиция выявляет таких работников путем проведения "контрольных закупок".

Министр отметил, что иногда медики даже предлагают занести данные в "Дию" – то есть фейковый сертификат практически не отличается от оригинала.

"Позиция полиции будет чрезвычайно жесткой в этой ситуации. Думаю, и позиция министра здравоохранения по руководителям таких больниц будет соответствующей", – сказал Монастырский.

На сегодняшний день открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий опасается, что из-за массовой подделки документов о вакцинации от коронавируса в Украине страны Евросоюза могут отказаться признавать украинские COVID-сертификаты.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и обещает методично доводить их до приговоров.

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Оксана Житнюк

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