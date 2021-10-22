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Спецрейды, агенты и электроника. Ляшко рассказал о борьбе с фальшивыми COVID-сертификатами

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 22:35
Спецрейды, агенты и электроника. Ляшко рассказал о борьбе с фальшивыми COVID-сертификатами - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Youtube/Свобода слова Савика Шустера)

Минздрав проводит серьезную борьбу с подделкой документов о тестах на коронавирус и вакцинации, фальшивки невозможно будет скрыть. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Ляшко отметил, что в МОЗ не замалчивают проблему поддельных документов, но выявляют фальшивки и будут жестко реагировать.

"Сейчас не так просто купить, как это кажется, эту справку. Сейчас проводятся спецрейды, выявляются все поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты. Начато уже около 900 уголовных производств. Чтобы не было мошенничества, чтобы никто из врачей не подумал, что можно подделать или вылить куда-то вакцину. За этим ведется серьезное наблюдение. И поверьте, довольно много агентов приходит, и никто не будет знать", – рассказал Ляшко.

Он отметил, что если бы это явление замалчивали, то оно приобрело бы массовый характер.

"Сейчас мы уверены, что выдаваемые сертификаты не подделываются. Если такие случаи будут происходить, их невозможно будет скрыть", – отметил Ляшко. 

Комментируя вопрос с выявленным сегодня в аэропорту поддельным COVID-сертификатом Надежды Савченко, министр сказал, что этот "сертификат" сделали, пока еще думали, что все будет "как всегда".

"Так, как всегда, не будет. Электронные системы, которые мы внедряем, позволят четко выявлять всех нечистых на руку", – заявил Ляшко.

Читайте также: МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты

Наталия Медведева
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-сертификат
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