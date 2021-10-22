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Глава МВД подтвердил фейковый COVID-сертификат у Савченко. Жесткую реакцию обещает всем

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 13:33
Глава МВД подтвердил фейковый COVID-сертификат у Савченко. Жесткую реакцию обещает всем - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что бывший народный депутат Надежда Савченко пыталась попасть в Украину из Турции с поддельным COVID-сертификатом. На подобные случаи будет жесткая реакция, сказал министр во время заседания Верховной Рады.

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На вопрос от депутата фракции Слуги народа Александра Бакумова о противодействии поддельным сертификатам, Монастырский ответил, что некоторые из его бывших коллег по Раде такими пользуются.

"Сегодня как раз была обнаружена ситуация с поддельным сертификатом у бывшего нардепа Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться. Будет чрезвычайно жесткая реакция в пределах, определенных законом", – сказал глава МВД.

Он добавил, что по всей стране работают больше 100 мобильных групп для проверки сертификатов и выявления подделок. 

  • 22 октября Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать поддельные сертификаты. Они возвращались из Турции.
  • На сегодняшний день открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов. 

Читайте также: МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты

Владислава Михайленко
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