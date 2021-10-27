Коронавирус. За сутки выявили более 22 500 заболевших, Киев вернулся в топ-5

За сутки, 26 октября, в Украине выявили 22 574 заболевших коронавирусом (днем ранее – 19 120). Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416), передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 692 инфицированных коронавирусом (днем ранее – рекордные 734), выздоровели 11 593 человека (9738), были госпитализированы – 5925 (2939).

Официально сделали 147 563 теста на коронавирус (129 063): методом ПЦР – 72 231 (61 027), ИФА – 20 345 (18 233), экспресс-тестов на антиген – 54 987 (49 803).

На утро 26 октября в Украине выявили 2 825 733 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 65 628 пациентов, выздоровели – 2 401 705.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1416 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1135);

Винницкая область – 579 (394);

Волынская – 654 (555);

Днепропетровская – 1874 (1760);

Донецкая – 1053 (1015);

Житомирская – 711 (286);

Закарпатская – 218 (255);

Запорожская – 1296 (1335);

Ивано-Франковская – 343 (298);

Киевская – 880 (787);

Кировоградская – 104 (40);

Луганская – 674 (550);

Львовская – 1426 (1104);

Николаевская – 606 (508);

Одесская – 1477 (1605);

Полтавская – 895 (889);

Ровенская – 879 (738);

Сумская – 1270 (669);

Тернопольская – 660 (413);

Харьковская – 1641 (1255);

Херсонская – 1120 (1222);

Хмельницкая – 1019 (415);

Черкасская – 878 (878);

Черновицкая – 580 (689);

Черниговская – 321 (329).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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