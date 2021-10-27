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27.10.2021, 07:50

В Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фото

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В Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фото
В Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фото
В Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фотоВ Одессе закончился кислород в COVID-отделении: больных ночью эвакуировали в другое – фото

В COVID-отделении одной из больниц Одессы закончился кислород, больных коронавирусом эвакуировали в другое. Об этом сообщила сегодня ночью Думская.

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Кислород закончился в отделении областного центра социально значимых болезней на улице Николая Михновского, пациентов перевозили в другой стационар этого же комплекса на улице Ядова, пишут журналисты.

Заведующая реанимационным отделением Екатерина Лотощенко сказала журналистам, что переправили в другую больницу 43 пациента – от тяжелой степени тяжести до легкой.

"Учитывая, что на Михновского кислорода нет, он заканчивается и его не будет, нам пришлось сюда перевезти, потому что здесь есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода", – сказала она.

Лотощенко отметила, что сейчас расходуется много кислорода для больных COVID-19. На Ядова до поступления новых больных расходовалось около двух тонн в сутки.

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Теги: Одесса, кислород, коронавирус, COVID-19
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