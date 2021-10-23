Кислородный завод на западе Украины возобновил работу после поломки – Ляшко

Один из заводов на западе Украины по производству кислорода выходил из строя, и кислород пришлось брать в Польше. Сейчас предприятие продолжило работу. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ток-шоу "Свобода слова".

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По словам министра, ранее два завода по производству кислорода ушли на регламентные работы, перед этим нашли замену технического кислорода на тот объем, который они производили.

Но в это время вышел из строя один завод на западе Украины и "некоторые больницы почувствовали, что, возможно, не будет хватать кислорода".

Определенное количество кислорода взяли в Польше и открыли дополнительные мощности.

"Была определенная напряженная ситуация, но этот завод на Западной Украине уже сегодня (22 октября. – Ред.) возобновил работу", – сказал Ляшко.

21 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода, МОЗ срочно ищет альтернативные источники поставок. Он пояснил, что дельта-вариант коронавируса отличается более высокой потребностью в кислороде у пациентов.

22 октября Ляшко заявил, что Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия.

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Виктория Найдёнова

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