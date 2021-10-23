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Подделка COVID-сертификатов. Савченко с сестрой отказались давать показания – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 15:07
Подделка COVID-сертификатов. Савченко с сестрой отказались давать показания – Венедиктова - Фото
Савченко с сестрой (Скриншот с видео из Telegram Янченко)

Правоохранители открыли дело по факту использования поддельных COVID-сертификатов бывшим народным депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой Верой. Женщины отказались давать показания. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebok.

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Венедиктова сообщила, что накануне из-за сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым Савченко и ее сестра прилетели из Турции в аэропорт Борисполь, было начато уголовное производство.

По словам генпрокурора, сестры от дачи показаний отказались на основании 63-й статьи Конституции (гражданам Украины гарантировано право отказаться давать показания против себя, членов семьи или близких родственников, – ред.).

"Дельцы штампуют подделки, а "герои", которых не берет никакая зараза, их скупают", – написала Венедиктова.

Комментируя подделку сертификатов в Украине, Венедиктова заявила, что от нее "ждать пощады" в этом вопросе не стоит. Торговцев фейками она назвала "негодяями", а сами поддельные сертификаты, по ее словам, часто превращаются в свидетельства о смерти.

Она сообщила, что сейчас в Украине половина из почти 800 открытых уголовных производств о подделке документов относятся именно к махинациям со свидетельствами о вакцинации.

Подделка COVID-сертификатов. Савченко с сестрой отказались давать показания – Венедиктова

  • 22 октября 2021-го Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать поддельные сертификаты. Они возвращались из Турции.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что Савченко пыталась попасть в Украину из Турции с поддельным COVID-сертификатом и пообещал жесткую реакцию на подобные случаи.
  • Савченко опровергла информацию правоохранителей, заявив, что ни она, ни Вера "не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов". В сети появилось видео общения Савченко с пограничниками в аэропорту.

Читайте также: МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты

Оксана Житнюк
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