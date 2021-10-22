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Савченко: Мы ничего не подделывали, а документа о вакцинации не существует

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 21:10
Савченко: Мы ничего не подделывали, а документа о вакцинации не существует - Фото
Надежда Савченко (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Бывший народный депутат Надежда Савченко опровергла информацию правоохранителей о том, что она и ее сестра воспользовались поддельными COVID-сертификатами при пересечении границы Украины. Об этом Савченко заявила в эфире телеканала Украина 24.

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"Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", – сказала бывшая нардеп.

Савченко заявила, что правоохранители, которые ведут следствие, должны вручить ей подозрение, а потом по решению суда – "мы увидим, что это было".

Савченко отказалась отвечать на вопрос, вакцинировалась ли она, и заявила, что установленного законом документа о вакцинации не существует.

"Любой документ, который, как вам говорят, является поддельным, должен быть экспертизой сравнен с каким-то оригиналом. Покажите хоть один оригинал документа, если это документ, или этой справки… Как выглядят все эти бумажки? По-разному. Покажите хоть один оригинал, тогда вы сможете говорить о какой-то подделке", – заявила Савченко.

СПРАВКА. С 1 июля в Украине запустили COVID-сертификаты. 4 августа цифровой COVID-сертификат в приложении Дія успешно прошел техническое оценивание в ЕС. 19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. Также вакцинированные от коронавируса могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации от коронавируса – это бумажный документ.

Читайте также: МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты

Наталия Медведева
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Надежда Савченко нардеп коронавирус COVID-сертификат
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