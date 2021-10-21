Два основных производителя кислорода остановились. Экстренно ищем альтернативу – Кузин
В Украине прекратили работу два основных производителя кислорода, Министерство здравоохранения в срочном порядке ищет альтернативные источники поставок кислорода. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире телеканала Рада.
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Он пояснил, что одна из особенностей дельта-варианта коронавируса заключается в том, что у пациентов гораздо более высокая потребность в кислороде, по сравнению с обычным течением.
"И действительно мы видим, что нагрузка на кислород сейчас возрастает просто в разы", – сказал Кузин.
По его словам, в некоторых областях возникают проблемы с обеспечением кислородом пациентов с COVID-19.
"Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме", – рассказал Кузин.
По словам главного санврача, пока существенного дефицита кислорода нет. В Минздраве надеются, что они найдут альтернативных поставщиков и решат проблему с адекватным обеспечением кислородом.
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- Вчера в Украине зафиксировали рекорд заболеваемости (более 22 000 новых случаев) и смертности (546) от коронавируса. Также был рекорд по вакцинации – более 250 000 прививок за день.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина, с 23 октября в нее войдет и Сумская область. В Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- Кабмин также поручил точечно усилить карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Кроме того, в правительстве заявили, что семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения.
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