Украина договорилась о поставках медицинского кислорода из Польши – Ляшко
Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, которое транслировал телеканал Рада.
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По словам Ляшко, на фоне роста количества пациентов с дельта-вариантом коронавируса суточный расход кислорода в больницах увеличился вдвое.
В тоже время два производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт, а у еще одного возникли технические неисправности.
"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней", – сообщил Ляшко.
Министр заверяет, что все пациенты получают необходимую кислородную терапию.
"К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", – заявил он.
По словам Ляшко, МОЗ и Мининфраструктуры договорились с Польшей о поставках в Украину медицинского кислорода объемом около 240 тонн в неделю.
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