Украина договорилась о поставках медицинского кислорода из Польши – Ляшко

Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, которое транслировал телеканал Рада.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Ляшко, на фоне роста количества пациентов с дельта-вариантом коронавируса суточный расход кислорода в больницах увеличился вдвое.

В тоже время два производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт, а у еще одного возникли технические неисправности.

"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней", – сообщил Ляшко.

Министр заверяет, что все пациенты получают необходимую кислородную терапию.

"К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", – заявил он.

По словам Ляшко, МОЗ и Мининфраструктуры договорились с Польшей о поставках в Украину медицинского кислорода объемом около 240 тонн в неделю.

Вчера главный санврач Игорь Кузин сказал, что два производителя кислорода в Украине остановились на регламентные работы, а возникающие на местах перебои с кислородом решаются с помощью "ручного управления".

21 октября в Украине выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом, 614 пациентов с COVID-19 умерли – это рекордные показатели с начала эпидемии.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.