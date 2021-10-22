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Украина договорилась о поставках медицинского кислорода из Польши – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 17:56
Украина договорилась о поставках медицинского кислорода из Польши – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, которое транслировал телеканал Рада.

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По словам Ляшко, на фоне роста количества пациентов с дельта-вариантом коронавируса суточный расход кислорода в больницах увеличился вдвое.

В тоже время два производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт, а у еще одного возникли технические неисправности.

"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней", – сообщил Ляшко.

Министр заверяет, что все пациенты получают необходимую кислородную терапию.

"К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", – заявил он.

По словам Ляшко, МОЗ и Мининфраструктуры договорились с Польшей о поставках в Украину медицинского кислорода  объемом около 240 тонн в неделю.

  • Вчера главный санврач Игорь Кузин сказал, что два производителя кислорода в Украине остановились на регламентные работы, а возникающие на местах перебои с кислородом решаются с помощью "ручного управления".
  • 21 октября в Украине выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом, 614 пациентов с COVID-19 умерли – это рекордные показатели с начала эпидемии. 
Наталия Медведева
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Виктор Ляшко кислород коронавирус
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