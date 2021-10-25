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В регионах проблемы с кислородом в COVID-больницах. В Чернигове его осталось на пару часов

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 18:53
В регионах проблемы с кислородом в COVID-больницах. В Чернигове его осталось на пару часов - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Чернигове сложилась критическая ситуация с кислородом в больницах, где лечат COVID-19, – его хватит лишь на несколько часов. В Херсонской области тоже сложная ситуация с кислородом — его запасов хватит на три дня.

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"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов", – сказал на брифинге в Черниговском горсовете гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, сообщает пресс-служба мэрии.

Ситуация, по его словам, возникла из-за невыполнения поставщиками своих обязательств.

Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра, сказал Кухар. При этом, по его словам, неизвестно, в какое именно время суток произойдет поставка.

"На сегодняшний день мы имеем именно такую ситуацию, при которой контракты на поставку кислорода у нас есть, но компания-поставщик не может их выполнить в том объеме, в котором нам нужно и который предусмотрен соответствующими договорами", – рассказал Кухар, напомнив, что в Украине на ремонт остановились два завода по производству кислорода.

В черниговских больницах, по словам врача, сейчас находится 317 пациентов с диагнозом коронавирус. Из них на кислородной поддержке – 218 человек, на ИВЛ – девять пациентов.

В Херсонской области кислорода хватит на три дня, заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

"В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", – сказал Якименко на брифинге.

  • 21 октября главный санврач Игорь Кузин сказал, что два производителя кислорода в Украине остановились на регламентные работы, а возникающие на местах перебои с кислородом решаются с помощью "ручного управления".
  • 22 октября в Минздраве заявили, что Украина будет получать медицинский кислород из Польши.
  • 23 октября один из кислородных заводов на западе Украины возобновил работу. 



Вадим Ребрина
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