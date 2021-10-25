В регионах проблемы с кислородом в COVID-больницах. В Чернигове его осталось на пару часов

В Чернигове сложилась критическая ситуация с кислородом в больницах, где лечат COVID-19, – его хватит лишь на несколько часов. В Херсонской области тоже сложная ситуация с кислородом — его запасов хватит на три дня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов", – сказал на брифинге в Черниговском горсовете гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, сообщает пресс-служба мэрии.

Ситуация, по его словам, возникла из-за невыполнения поставщиками своих обязательств.

Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра, сказал Кухар. При этом, по его словам, неизвестно, в какое именно время суток произойдет поставка.

"На сегодняшний день мы имеем именно такую ситуацию, при которой контракты на поставку кислорода у нас есть, но компания-поставщик не может их выполнить в том объеме, в котором нам нужно и который предусмотрен соответствующими договорами", – рассказал Кухар, напомнив, что в Украине на ремонт остановились два завода по производству кислорода.

В черниговских больницах, по словам врача, сейчас находится 317 пациентов с диагнозом коронавирус. Из них на кислородной поддержке – 218 человек, на ИВЛ – девять пациентов.

В Херсонской области кислорода хватит на три дня, заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

"В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", – сказал Якименко на брифинге.

21 октября главный санврач Игорь Кузин сказал, что два производителя кислорода в Украине остановились на регламентные работы, а возникающие на местах перебои с кислородом решаются с помощью "ручного управления".

22 октября в Минздраве заявили, что Украина будет получать медицинский кислород из Польши.

23 октября один из кислородных заводов на западе Украины возобновил работу.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.