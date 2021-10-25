В регионах проблемы с кислородом в COVID-больницах. В Чернигове его осталось на пару часов
В Чернигове сложилась критическая ситуация с кислородом в больницах, где лечат COVID-19, – его хватит лишь на несколько часов. В Херсонской области тоже сложная ситуация с кислородом — его запасов хватит на три дня.
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"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов", – сказал на брифинге в Черниговском горсовете гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, сообщает пресс-служба мэрии.
Ситуация, по его словам, возникла из-за невыполнения поставщиками своих обязательств.
Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра, сказал Кухар. При этом, по его словам, неизвестно, в какое именно время суток произойдет поставка.
"На сегодняшний день мы имеем именно такую ситуацию, при которой контракты на поставку кислорода у нас есть, но компания-поставщик не может их выполнить в том объеме, в котором нам нужно и который предусмотрен соответствующими договорами", – рассказал Кухар, напомнив, что в Украине на ремонт остановились два завода по производству кислорода.
В черниговских больницах, по словам врача, сейчас находится 317 пациентов с диагнозом коронавирус. Из них на кислородной поддержке – 218 человек, на ИВЛ – девять пациентов.
В Херсонской области кислорода хватит на три дня, заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.
"В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", – сказал Якименко на брифинге.
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