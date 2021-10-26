Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: рост катастрофический

Если в октябре 2019-го от пневмонии во Львове умер один человек, то в этом году количество умерших от воспаления легких в городе уже достигло 289-ти. Такую статистику мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своем канале-Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его данным, львовская статистика смертей от пневмонии в октябре такая:

2019 год – 1;

2020 год – 128 (вторая волна эпидемии коронавируса в Украине);

2021 год – 289 (первая волна с дельта-штаммом).

Садовый обратил внимание, что это данные за 25 октября, до конца месяца число умерших может стать еще больше.

"Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, с которой мы все столкнулись. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть", – пишет мэр Львова.

Читайте также: В ресторан – с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом. Во Львове с 1 ноября ужесточают карантин

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.