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Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: рост катастрофический

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 15:04
Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: рост катастрофический - Фото
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Если в октябре 2019-го от пневмонии во Львове умер один человек, то в этом году количество умерших от воспаления легких в городе уже достигло 289-ти. Такую статистику мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своем канале-Telegram.

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По его данным, львовская статистика смертей от пневмонии в октябре такая:
  • 2019 год – 1;
  • 2020 год – 128 (вторая волна эпидемии коронавируса в Украине);
  • 2021 год – 289 (первая волна с дельта-штаммом).

Садовый обратил внимание, что это данные за 25 октября, до конца месяца число умерших может стать еще больше.

"Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, с которой мы все столкнулись. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть", – пишет мэр Львова.

Скриншот: Андрей Садовой/Telegram

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Елизавета Кумбер
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Львов смертность статистика андрей садовой пневмония коронавирус   COVID-19
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