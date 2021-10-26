Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: рост катастрофический
26.10.2021, 15:04
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)
Если в октябре 2019-го от пневмонии во Львове умер один человек, то в этом году количество умерших от воспаления легких в городе уже достигло 289-ти. Такую статистику мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своем канале-Telegram.
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По его данным, львовская статистика смертей от пневмонии в октябре такая:
- 2019 год – 1;
- 2020 год – 128 (вторая волна эпидемии коронавируса в Украине);
- 2021 год – 289 (первая волна с дельта-штаммом).
Садовый обратил внимание, что это данные за 25 октября, до конца месяца число умерших может стать еще больше.
"Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, с которой мы все столкнулись. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть", – пишет мэр Львова.
- 4 октября 2021 года Садовый заявил, что Львову не избежать красной зоны.
- Вчера Садовой отметил: областная инфекционная больница во Львове заполнена на 110%, а по городским больницам загруженность примерно 53%.
- Также вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в ближайшие дни Львовская область перейдет в красную зону карантина.
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