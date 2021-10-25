Львов уже сегодня могут перевести в красную зону карантина – Садовый

Львов уже сегодня могут перевести в красную зону карантина, заявил мэр города Андрей Садовый. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Садового, сегодня решение о переводе Львова в красную зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом может принять государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Я думаю, мы будем в красной зоне и будут действовать те ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они начнут действовать раньше", – заявил Садовый.

Областная инфекционная больница во Львове заполнена на 110%, по городским больницам загруженность примерно 53%, рассказал мэр.

4 октября 2021 года Садовый заявил, что Львову не избежать красной зоны.

8 октября во Львове ужесточили карантин.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.