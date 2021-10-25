Львов уже сегодня могут перевести в красную зону карантина – Садовый
25.10.2021, 12:42
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)
Львов уже сегодня могут перевести в красную зону карантина, заявил мэр города Андрей Садовый. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
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По словам Садового, сегодня решение о переводе Львова в красную зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом может принять государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
"Я думаю, мы будем в красной зоне и будут действовать те ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они начнут действовать раньше", – заявил Садовый.
Областная инфекционная больница во Львове заполнена на 110%, по городским больницам загруженность примерно 53%, рассказал мэр.
- 4 октября 2021 года Садовый заявил, что Львову не избежать красной зоны.
- 8 октября во Львове ужесточили карантин.
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