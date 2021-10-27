Красную зону карантина вводят еще в семи областях – список
Красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, вводят еще в семи областях. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
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Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила, что с 30 октября красная зона карантина будет введена в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В красной зоне карантина запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий, работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
Ограничения не будут действовать, если у 100% работников и посетителей учреждений или мероприятий есть зеленые COVID-сертификаты.
Также на людей с зеленым COVID-сертификатом не действуют ограничения на межобластные перевозки.
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- На утро 27 октября красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях.
- Киевские власти предупредили: переход Киева в красную зону карантина неизбежен, но это будет локдаун для невакцинированных.
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок.
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