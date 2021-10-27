Коронавирус. В Украине суточный рекорд вакцинации – привили 291 000 человек
За сутки 26 октября в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в среду, 27 октября.
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Первую прививку получили 212 013 человек, вторую – 79 280 человек. Во вторник прививки делались такими вакцинами:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 136 967;
CoronaVac (Sinovac) – 100 052;
AstraZeneca/Oxford – 54 274.
С начала кампании вакцинации в Украине одной дозой вакцинировано 9 363 491 человек, двумя дозами – 7 138 082 человека, сообщили в пресс-службе. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 862 857;
CoronaVac (Sinovac) – 2 702 392;
AstraZeneca/Oxford – 1 188 335;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок, а также – внедрения обязательной вакцинации для педагогов и чиновников.
- С 8 ноября невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работы.
- За сутки 26 октября от коронавируса в Украине умерли 692 человека.
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