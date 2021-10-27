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Коронавирус. В Украине суточный рекорд вакцинации – привили 291 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 11:17
Коронавирус. В Украине суточный рекорд вакцинации – привили 291 000 человек - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Alexander Smith/ЕРА)

За сутки 26 октября в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в среду, 27 октября.

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Первую прививку получили 212 013 человек, вторую – 79 280 человек. Во вторник прививки делались такими вакцинами:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 136 967;

CoronaVac (Sinovac) – 100 052;

AstraZeneca/Oxford – 54 274.

С начала кампании вакцинации в Украине одной дозой вакцинировано 9 363 491 человек, двумя дозами – 7 138 082 человека, сообщили в пресс-службе. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 862 857;

CoronaVac (Sinovac) – 2 702 392;

AstraZeneca/Oxford – 1 188 335;

    Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

    Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

    Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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    Андрей Явецкий
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    вакцинация коронавирус COVID-19 Pfizer AstraZeneca CoronaVac
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