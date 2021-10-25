Карантин. Непривитых чиновников и педагогов будут отстранять от работы с 8 ноября

Чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19, с 8 ноября будут отстранять от работы. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1096.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ответственными за отстранение непривитых сотрудников будут их руководители, говорится в документе. На работу они смогут вернуться только после прохождения курса вакцинации.

Ограничения не коснутся тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением.

Обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны:

- работники образовательных учреждений: ясель, детских садов, школ, профтехучилищ и вузов;

- сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

- работники местных государственных администраций.

- работники предприятий, учреждений и организаций в сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- сотрудники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

- работники предприятий, учреждений и организаций из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее отмечал, что зарплата отстраненным сотрудникам выплачиваться не будет.

По новым правилам карантина, в желтой зоне учреждения образования могут работать, если 80% сотрудников вакцинированы. А в красной зоне оффлайн смогут работать только школы, где привито 100% персонала.

С 23 сентября 2021 года по всей Украине установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. В красной зоне сейчас находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Сумская области. С 26 октября в красную зону также перейдут Николаевская и Ровенская области.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. При этом более 56% украинцев не хотят вакцинироваться.

Сегодня во Львове суд оштрафовал на 34 000 грн директора частной школы-гимназии, где не было 80% вакцинированных сотрудников.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации": обратился в Раду и Кабмин

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.