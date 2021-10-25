Карантин. Непривитых чиновников и педагогов будут отстранять от работы с 8 ноября
Чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19, с 8 ноября будут отстранять от работы. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1096.
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Ответственными за отстранение непривитых сотрудников будут их руководители, говорится в документе. На работу они смогут вернуться только после прохождения курса вакцинации.
Ограничения не коснутся тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением.
Обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны:
- работники образовательных учреждений: ясель, детских садов, школ, профтехучилищ и вузов;
- сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работники местных государственных администраций.
- работники предприятий, учреждений и организаций в сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- сотрудники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- работники предприятий, учреждений и организаций из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее отмечал, что зарплата отстраненным сотрудникам выплачиваться не будет.
- По новым правилам карантина, в желтой зоне учреждения образования могут работать, если 80% сотрудников вакцинированы. А в красной зоне оффлайн смогут работать только школы, где привито 100% персонала.
- С 23 сентября 2021 года по всей Украине установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. В красной зоне сейчас находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Сумская области. С 26 октября в красную зону также перейдут Николаевская и Ровенская области.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. При этом более 56% украинцев не хотят вакцинироваться.
- Сегодня во Львове суд оштрафовал на 34 000 грн директора частной школы-гимназии, где не было 80% вакцинированных сотрудников.
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