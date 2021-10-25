UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Карантин. Непривитых чиновников и педагогов будут отстранять от работы с 8 ноября

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 19:23
Карантин. Непривитых чиновников и педагогов будут отстранять от работы с 8 ноября - Фото
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба Черниговской ОГА)

Чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19, с 8 ноября будут отстранять от работы. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1096.  

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ответственными за отстранение непривитых сотрудников будут их руководители, говорится в документе. На работу они смогут вернуться только после прохождения курса вакцинации.

Ограничения не коснутся тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением.

Обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны:

- работники образовательных учреждений: ясель, детских садов, школ, профтехучилищ и вузов;

- сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

- работники местных государственных администраций.

- работники предприятий, учреждений и организаций в сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- сотрудники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

- работники предприятий, учреждений и организаций из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее отмечал, что зарплата отстраненным сотрудникам выплачиваться не будет.

  • По новым правилам карантина, в желтой зоне учреждения образования могут работать, если 80% сотрудников вакцинированы. А в красной зоне оффлайн смогут работать только школы, где привито 100% персонала.
  • С 23 сентября 2021 года по всей Украине установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. В красной зоне сейчас находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Сумская области. С 26 октября в красную зону также перейдут Николаевская и Ровенская области.
  • Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. При этом более 56% украинцев не хотят вакцинироваться.
  • Сегодня во Львове суд оштрафовал на 34 000 грн директора частной школы-гимназии, где не было 80% вакцинированных сотрудников.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации": обратился в Раду и Кабмин

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин отстранение вакцинация школа коронавирус педагог СOVID-19 госчиновники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 