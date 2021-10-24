Сумская область вошла в красную зону карантина: фото очередей под пунктами вакцинации
В Сумах в первый день после перехода региона в красную зону карантина выстроились очереди под пунктами вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте местного телеканала СТС.
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Сумчане показали фото очереди на вакцинацию в ТЦ Киев. По их словам, внутри ТЦ – такое же количество людей. Среднее время ожидания – около трех часов.
"Очереди на все пункты вакцинации – космические", – сообщил житель Сум.
Также сообщается, что на входах в сумские ТЦ стоят патрули полиции и охрана, которые проверяют COVID-сертификаты и тесты.
Часть магазинов закрыта, правоохранители проверяют COVID-документы у сотрудников ТЦ.
По данным пресс-службы полиции Сумской области, вчера, 23 октября, местные правоохранители проверили более 1000 объектов. Полиция проверяет работу общественного транспорта, торговых и развлекательных заведений, спортивных залов, фитнес-центров, кафе, ресторанов, гостиниц, рынков.
По результатам проверок было составлено 26 протоколов о нарушении правил карантина и 61 постановление.
- 23 октября 2021-го Сумская область перешла в красную зону карантина. С 26 октября в красную зону также перейдут Николаевская и Ровенская области.
- В красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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