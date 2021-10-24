Украина на втором месте по суточной смертности от коронавируса в Европе

Украина находится на втором месте в Европе и на четвертом в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки. Об этом говорят данные, опубликование на статистическом сайте Worldometer.

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По данным на 22 октября, первыми пятью странами в Европе по количеству умерших от коронавируса за сутки были:

1. Россия – 1075 умерших;

2. Украина – 483;

3. Румыния – 437;

4. Великобритания – 135;

5. Польша – 75.

По числу выявленных заболевших за сутки Украина находилась на третьем месте (23 229 новых случаев), на первом – Великобритания (44 985), на втором – Россия (37 678).

Во всем мире наибольшее число умерших зафиксировали в России, на втором месте Индия (559), на третьем США (484), Украина и Румыния занимают четвертое и пятое места.

Денис Юдин

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