Украина на втором месте по суточной смертности от коронавируса в Европе
Украина находится на втором месте в Европе и на четвертом в мире по числу умерших от COVID-19 за сутки. Об этом говорят данные, опубликование на статистическом сайте Worldometer.
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По данным на 22 октября, первыми пятью странами в Европе по количеству умерших от коронавируса за сутки были:
1. Россия – 1075 умерших;
2. Украина – 483;
3. Румыния – 437;
4. Великобритания – 135;
5. Польша – 75.
По числу выявленных заболевших за сутки Украина находилась на третьем месте (23 229 новых случаев), на первом – Великобритания (44 985), на втором – Россия (37 678).
Во всем мире наибольшее число умерших зафиксировали в России, на втором месте Индия (559), на третьем США (484), Украина и Румыния занимают четвертое и пятое места.
- Вчера, 23 октября, Сумская область перешла в красную зону карантина. Крантин усилили и в Черновицкой области.
- Кроме Сумской области в красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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