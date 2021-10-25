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Не было 80% привитых сотрудников. Во Львове директора гимназии оштрафовали на 34 000 грн

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25.10.2021, 11:57
Не было 80% привитых сотрудников. Во Львове директора гимназии оштрафовали на 34 000 грн - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Во Львове суд оштрафовал директора частной школы-гимназии на 34 000 грн за нарушение карантина. Директор допустила учебный процесс офлайн в гимназии, где не было 80% вакцинированных сотрудников. Об этом говорится в постановлении Галицкого суда Львова.

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В постановлении от 13 октября сказано, что директор школы-гимназии святой Софии допустила нарушение карантинных требований, предусмотренных постановлением Кабмина. Она разрешила учебный процесс (преподавание офлайн) без обязательной вакцинации 80% работников.

Суд постановил оштрафовать руководителя учебного заведения на 34 000 грн. Также она должна оплатить судебный сбор – 454 грн.

На суд директор не пришла и не сообщила о причинах неявки, хотя получила уведомление о месте, дате и времени заседания.

СПРАВКА. С 23 сентября 2021 года по всей Украине был установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. Позднее часть областей перешли в красную зону. Желтая зона предусматривает ряд ограничений, одно из которых – образовательные учреждения могут работать офлайн при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и  Верховной Раде хотят расширить этот перечень.

  • По данным Минздрава, Львовская область сейчас находится в оранжевой зоне.
  • С 18 октября во Львове ужесточили карантин. В больницах приостановили плановые операции, а также в городе ввели ряд ограничений для кафе, ресторанов, ТРЦ, магазинов, рынков, отелей и хостелов. Школьников отправили на каникулы до 1 ноября.
  • 18 октября Садовый заявил, что ночные клубы во Львове приостановят работу, а центры вакцинации будут работать дольше. 
  • С 1 ноября посетители львовских заведений общественного питания обязательно должны будут показать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Читайте также: Во львовской больнице за неделю ампутировали конечности трем пациентам с COVID-19

Оксана Житнюк
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Львов штраф вакцинация директор гимназия коронавирус COVID-19
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