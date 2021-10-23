Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации": обратился в Раду и Кабмин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении криминальной ответственности за "принудительную вакцинацию". По словам Зеленского, он обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений. Ответ опубликован на сайте президента.

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Петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность" в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за "принудительную вакцинацию" была размещена на сайте президента 12 августа 2021-го. Автор призывал приравнять к понятию "принудительная вакцинация" угрозы увольнением и недопуск к работе невакцинированных сотрудников. Он также призывал дать гражданам право самим решать, нужно ли им прививаться. Петиция набрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

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В своем ответе Зеленский заявил, что обратился к спикеру Рады и премьер-министру с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и проинформировать о результатах.

Зеленский отметил, что в трудовом законодательстве установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей. Предусмотрена уголовная ответственность за незаконное увольнение по личным мотивам, а также за другое грубое нарушение трудового законодательства.

При этом, ссылаясь на Конституцию, Зеленский сообщил, что граждане обязаны заботиться о своем здоровье и "не вредить здоровью других", а в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медосмотры и делать прививки.

Он отметил, что для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению и распространение инфекционных болезней.

Кроме того, законодательство предусматривает, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения на соответствующих территориях и объектах может проводиться обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям.

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Оксана Житнюк

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