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Одновременное заражение коронавирусом и гриппом увеличивает риск смерти в два раза – Лапий

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 21:20
Одновременное заражение коронавирусом и гриппом увеличивает риск смерти в два раза – Лапий - Фото
Федор Лапий (скрин из видео UA.Перший)

Наличие в организме вируса гриппа и коронавируса вдвое увеличивает риск смерти, поэтому при COVID-вакцинации не только можно, но и нужно делать прививку и от гриппа. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

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"Несмотря на то, что прошлый сезон 2020-2021 годов был очень тихим в отношении гриппа благодаря тем же противоэпидемическим мероприятиям, не значит, что грипп исчез. И о том, как сочетается грипп с COVID-19, мы узнали еще весной 2020 года, когда сезон гриппа заканчивался, но к нам пришла пандемия", — напомнил он.

По словам Лапия, при наличии двух вирусов в организме "риск смерти увеличивается в два раза".

По его словам, он вакцинирован от коронавируса, но также четыре дня назад привился от гриппа.

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Вадим Ребрина
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грипп коронавирус Федор Лапий
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