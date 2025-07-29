Грэм ответил Медведеву на угрозы войной между Россией и США, тот в ответ нахамил

Сенатор в очередной раз призвал россиян сесть за стол переговоров

Линдси Грэм (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, являющийся соавтором законопроекта о новых жестких санкциях против России, ответил на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне между Москвой и Вашингтоном. Тот в свою очередь назвал сенатора "дедушкой" и посоветовал ему "работать над Америкой". Обмен заявлениями состоялся на странице Грэма в социальной сети Х.

"Тем, кто в России считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты скоро, к сожалению, ошибетесь", – написал сенатор.

Под этим постом Грэм разместил заявление Медведева, сделанное накануне 28 июля. Тогда представитель российской власти написал, что "Трамп играет в ультиматумы с Россией, а каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне с его собственной страной".

Также Медведев предостерег Трампа "не идти по пути Сонного Джо".

В ответ Грэм написал, что авторы подобных постов скоро "увидят, что Джо Байден больше не президент", и призвал сесть за стол мирных переговоров.

В ответ на пост Грэма Медведев заявил, что ни сенатор, ни Трамп не могут диктовать, когда России вести переговоры.

"Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Занимайся сначала Америкой, дедушка", – заявил он.