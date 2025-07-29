Грем відповів Медведєву на погрози війною між Росією та США, той у відповідь нахамив

Ліндсі Грем (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії, відповів на погрози заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва про можливу війну між Москвою та Вашингтоном. Той своєю чергою назвав сенатора "дідусем" та порадив "працювати над Америкою". Обмін заявами відбувся на сторінці Грема у соцмережі Х.

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитеся", – написав сенатор.

Під цим дописом Грем розмістив заяву Медведєва, яку той зробив напередодні 28 липня. Тоді представник російської влади написав, що "Трамп грає в ультиматум з Росією, а кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни з його власною країною".

Також Медведєв застеріг Трампа "не йти шляхом Сонного Джо".

На це Грем написав, що незабаром автори подібних дописів "побачать, що Джо Байден більше не президент", і закликав сідати за стіл мирних переговорів.

Під дописом Грема Медведєв відповів, що ані сенатор, ані Трамп не можуть диктувати, коли Росії вести переговори.

"Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю", – заявив він.