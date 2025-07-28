Сенатор Грем про новий дедлайн для Росії: Путін серйозно прорахувався щодо Трампа

Ліндсі Грем (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін серйозно прорахувався з президентом США Дональдом Трампом, вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Таку думку він висловив у соціальній мережі X, коментуючи новий дедлайн Трампа.

Грем заявив, що повністю розуміє розчарування Трампа щодо постійних атак Росії на Україну, що свідчить про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів.

"Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну", – написав сенатор.

Він додав, що Конгрес, у переважній більшості двопартійний, готовий допомогти "Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів".