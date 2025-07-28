Трамп погрожує скоротити 50-денний термін, даний Путіну для мирної угоди
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив скоротити термін, який дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди. З відповідною заявою Трамп виступив під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії, передає телеканал Sky News.
"Ми обговорювали це, ми з вами [Стармером] обговорювали це багато разів, і ми думали, що розв'язали це питання", – сказав Трамп, маючи на увазі війну Росії проти України.
За словами Трампа, а потім Путін "виходить і починає запускати ракети по якихось містах, наприклад, Києву, і вбиває безліч людей у будинку для людей похилого віку або десь ще".
Президент США повторив свою тезу про те, що дуже розчарований диктатором РФ.
"Нам доведеться подумати, я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, на меншу кількість, тому що, думаю, я вже знаю відповідь", – наголосив він.
28 липня Трамп вітає Стармера в гольф-клубі у населеному пункті Тернберрі на заході Шотландії. Британський прем’єр прибув туди разом зі своєю дружиною Вікторією Стармер.
Даунінг-стріт повідомляв, що лідери обговорять "прискорення впровадження" угоди між США та Британією про скасування тарифів.
Також головним питанням порядку денного є припинення "невимовних страждань і голоду в Газі" та звільнення ізраїльських заручників, яких досі утримує ХАМАС.
- 14 липня Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому разі пригрозив вторинними митами для країн, що купують ресурси у держави-агресора.
- Каллас привітала нову позицію президента США щодо Росії, але зауважила, що його 50-денний ультиматум для Москви – це "дуже довгий термін".
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