Трамп погрожує скоротити 50-денний термін, даний Путіну для мирної угоди

Дональд Трамп із подружжям Стармерів (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив скоротити термін, який дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди. З відповідною заявою Трамп виступив під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії, передає телеканал Sky News.

"Ми обговорювали це, ми з вами [Стармером] обговорювали це багато разів, і ми думали, що розв'язали це питання", – сказав Трамп, маючи на увазі війну Росії проти України.

За словами Трампа, а потім Путін "виходить і починає запускати ракети по якихось містах, наприклад, Києву, і вбиває безліч людей у будинку для людей похилого віку або десь ще".

Президент США повторив свою тезу про те, що дуже розчарований диктатором РФ.

"Нам доведеться подумати, я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, на меншу кількість, тому що, думаю, я вже знаю відповідь", – наголосив він.

28 липня Трамп вітає Стармера в гольф-клубі у населеному пункті Тернберрі на заході Шотландії. Британський прем’єр прибув туди разом зі своєю дружиною Вікторією Стармер.

Даунінг-стріт повідомляв, що лідери обговорять "прискорення впровадження" угоди між США та Британією про скасування тарифів.

Також головним питанням порядку денного є припинення "невимовних страждань і голоду в Газі" та звільнення ізраїльських заручників, яких досі утримує ХАМАС.