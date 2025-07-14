Євросоюз відреагував на ультиматум Трампа щодо тарифів: Це дуже довго
Глава європейської дипломатії Кая Каллас привітала нову позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії, але зауважила, що його 50-денний ультиматум для Москви – це "дуже довгий термін". Слова посадовиці під час спілкування з журналістами передає американське видання Barron`s.
"Дуже позитивно, що президент Трамп займає сильну позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають невинних цивільних", – заявила Каллас.
Напередодні Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди й пригрозив вторинними митами для країн, що купують в Москви, на рівні близько 100%.
Президент США заявив, що 50 днів – це "дуже короткий проміжок часу", й зазначив, що ці мита він зможе запровадити й без законопроєкту, над яким зараз працюють американські законодавці.
- Під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте Трамп повідомив, що Альянс та Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.
- Президент США зауважив, що завдяки цій домовленості Україна може отримати до 17 систем ППО Patriot, деякі з яких прибудуть до країни впродовж кількох днів. За даними співбесідника Axios, у першу хвилю Штати продадуть зброї на приблизно $10 млрд.
- Згодом президент Зеленський мав розмови з Трампом і Рютте й повідомив, що завдяки новій угоді Україна отримає додаткові Patriot, а також "іншу зброю" для захисту життя своїх людей і відбиття російських штурмів.
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