Євросоюз відреагував на ультиматум Трампа щодо тарифів: Це дуже довго

Каллас нагадала про те, що Росія щодня вбиває невинних цивільних людей в Україні

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Глава європейської дипломатії Кая Каллас привітала нову позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії, але зауважила, що його 50-денний ультиматум для Москви – це "дуже довгий термін". Слова посадовиці під час спілкування з журналістами передає американське видання Barron`s.

"Дуже позитивно, що президент Трамп займає сильну позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають невинних цивільних", – заявила Каллас.

Напередодні Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди й пригрозив вторинними митами для країн, що купують в Москви, на рівні близько 100%.

Президент США заявив, що 50 днів – це "дуже короткий проміжок часу", й зазначив, що ці мита він зможе запровадити й без законопроєкту, над яким зараз працюють американські законодавці.