США продадуть для України зброю на $10 млрд у першу хвилю – Axios
Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

У першу хвилю Сполучені Штати продадуть союзникам по НАТО зброю на приблизно $10 млрд, яку ті передадуть Україні, заявив співбесідник американського ресурсу Axios, ознайомлений з планами.

За даними медіа, Штати продадуть ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

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Двоє співбесідників Axios повідомили, що план містить продаж ракет великої дальності, які можуть бити вглиб Росії. Тим часом телеканал CNN з посиланням на анонімного американського чиновника пише, що Штати можуть продати ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності.

Неназвані американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить хід війни та розрахунки російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню, передає Axios.

Ціна батареї Patriot – близько $2,5 млрд, ракета до нього вартує $6-10 млн.
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