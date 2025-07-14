США продадуть для України зброю на $10 млрд у першу хвилю – Axios

План містить продаж ракет великої дальності, які можуть бити вглиб Росії, заявили співбесідники медіа

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

У першу хвилю Сполучені Штати продадуть союзникам по НАТО зброю на приблизно $10 млрд, яку ті передадуть Україні, заявив співбесідник американського ресурсу Axios, ознайомлений з планами.

За даними медіа, Штати продадуть ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Двоє співбесідників Axios повідомили, що план містить продаж ракет великої дальності, які можуть бити вглиб Росії. Тим часом телеканал CNN з посиланням на анонімного американського чиновника пише, що Штати можуть продати ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності.

Неназвані американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить хід війни та розрахунки російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню, передає Axios.

Ціна батареї Patriot – близько $2,5 млрд, ракета до нього вартує $6-10 млн.