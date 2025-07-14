Трамп заявив, що відправить Україні Patriot. За даними Axios – може дати і наступальну зброю

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

США поставлять Україні системи Patriot, оскільки вони необхідні для захисту країни. Про це журналістам заявив американський президент Дональд Трамп на Об'єднаній військовій базі Ендрюс 13 липня, передає Reuters.

Трамп не назвав точну кількість систем, але наголосив, що Євросоюз відшкодує США їхню вартість.

"Ми відправимо їм Patriots, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох... По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%, і саме цього ми хочемо", – сказав президент.

Він зазначив також, що дедалі більше розчаровується у диктаторі Росії Володимирі Путіні, який не припиняє атакувати Україну.

"Він говорить красиво, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", – заявив Трамп.

За даними Axios очікується, що 14 липня він також оголосить про "агресивний" план військової допомоги Україні. Про це повідомили дві особи, знайомі з планами. Очікується, що пакет міститиме наступальну зброю.

За словами співрозмовників, вони мають підстави вважати, що в пакет також можуть увійти ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині Росії, зокрема й Москві.

"Трамп дуже злий на Путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною", – сказав Axios сенатор Ліндсі Грем.

Під час бесіди із президентом Франції Емманюелем Макроном Трамп сказав, що Путін "хоче забрати все", передав обізнаний співрозмовник.